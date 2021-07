Governo, Draghi richiama Elsa Fornero. Schiaffo alla Lega

L'ex ministro più odiata dalla Lega torna nella squadra di Governo della quale la Lega fa parte. Elsa Fornero è stata chiamata da Draghi come consulente nel Consiglio d’indirizzo per la politica economica, istituito dieci giorni fa da Bruno Tabacci.'Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, in forza della delega ricevuta dal presidente Mario Draghi in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, ha provveduto con due distinti decreti già registrati a istituire un Consiglio d’indirizzo che avrà il compito, a titolo gratuito, di orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica presso il Dipe. Tale organismo sarà presieduto dallo stesso sottosegretario Tabacci con il coordinamento del capo del Dipe, professor Marco Leonardi - si legge sul sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica-. Sono stati dunque nominati e ne fanno parte: Antonio Calabrò, Patrizia De Luise, Giuseppe De Rita, Elsa Fornero, Giuseppe Guzzetti, Alessandra Lanza, Mauro Magatti, Alessandro Palanza, Alessandro Pajno, Monica Parrella, Paola Profeta, Silvia Scozzese, Alessandra Servidori, Anna Maria Tarantola, Mauro Zampini.Per il Corriere della sera, primo oggi a riportare la notizia, vi sarebbe una battaglia che Fornero avrebbe intenzione d’intestarsi: 'quella per l’aumento del tasso di occupazione tra gli anziani purché in buona salute'. Secondo quanto riporta l'Agi il partito di Matteo Salvini intende domandare chiarimenti su quali obiettivi l'ex ministro lavorerà e se questa 'battaglia' citata dal Corriere sia fondata.Impossibile dimenticare gli attacchi frontali che Salvini riservò alla Fornero, addirittura nel 2015 auspicò che l'ex ministro venisse esiliata su un'isola deserta.