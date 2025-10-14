'Hamas? È l'espressione della resistenza palestinese oggi'
Brahim Baya, attivista musulmano con cittadinanza italiana ospite della tre giorni United For Gaza accusa il giornalismo mainstream e afferma: 'Sette ottobre, atto di ribelliione ad una prigione a cielo aperto. Ora hanno distrutto Gaza ma non il popolo palestinese. Nessun avrebbe resistito così'
Queste le parole di Brahim Baya, attivista musulmano, cittadino italiano famoso alla cronaca anche per il discorso sul genocidio e la preghiera islamica improvvisata all'interno dell'università di Torino. Parole pronunciate anche in risposta ad una nostra domanda al termine del suo articolato intervento, domenica scorsa, durante la terza e ultima giornata di “United for Gaza”, la manifestazione organizzata in città dal coordinamento Modena per la Palestina. Un appuntamento che ha analizzato la situazione attuale, anche alla luce di quello che è stato definito 'Accordo di pace' partendo dall'oggetto dell'incontro, ovvero la denuncia della manipolazione mediativa e una acccusa al giornalismo e all'informazione cosiddetta maintream. Documentata nell'evento con video di esempi di servizi tg o reportage, commentanti dallo stesso Brahim e dal giornalista Flavio Novara.Un intervento denso e più lungo forse anche del previsto considerando anche l'assenza del secondo ospite Wael al Dahdouh, caporedattore di Al Jazeera a Gaza e recentemente indicato dal sindaco di Modena come futuro cittadino onorario. pronunciate a Modena da Francesca Albanese. Senza alcuna accezione negativa, senza alcun riferimento al territorismo, ma espressione della resistenza del popolo palestinese. Un resistenza che Brahim ripercorre nelle sua varie espressioni in un secolo di lotta del popolo palestinese. Arrivando appunto ad oggi in cui, in Hamas, quella resistnza prende forma'. “Hamas – ha affermato – è solo l’ultima delle espressioni storiche di una resistenza che parte ben prima del 1948, è la continuazione di una lotta collettiva”. Per poi giungere ad una associazione: 'Prendersela con Haman è prendersela con il popolo palestinese'In questa prospettiva il 7 ottobre 2023 va letto, stando alle parole dell'attivista, come atto di ribellione all'interno di un contesto di oppressione prolungata: “A Gaza si viveva da anni in una prigione. Il cibo, persino l’acqua erano dosati. Era una prigione in cui ogni tanto ti aprivano una fessura per sopravvivere, ma non vivere. E allora, quella del 7 ottobre è stata la rivolta del ghetto, come quella degli schiavi di Haiti”.Nonostante l’assenza di Wael al Dahdouh il momento è stato dedicato a una dura riflessione sul ruolo dell’informazione.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il corteo pro-Pal, la città paralizzata, la kefiah e il negazionismo su Hamas: così si rinuncia alla complessità
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protestaArticoli Recenti
Raccomandazioni femministe alla città: sindaco 'a rapporto' alla Casa delle Donne
'Nubi sul futuro della concessione A22 e progetto Bretella'
Castelfranco: uccise la moglie e poi si tolse la vita, giovedì i funerali congiunti
Residence Costellazioni, Giacobazzi e Botti (Fi): 'Residenti esasperati'