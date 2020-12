Hub terapia intensiva Modena fuori uso per pioggia, di Politecnica la direzione lavori

Potrebbe essere anche un piccolo errore nella posa corretta della copertura o del sistema di scarico delle acque meteoriche ad avere provocato le infiltrazioni dal soffitto e controsoffitto che hanno portato alla grande conseguenza della chiusura (con relativo trasferimento improvviso di 22 pazienti ricoverati), del nuovo hub di terapia intensiva del Policlinico di Modena, a pochi giorni dall'inaugurazione.

Fatto sta che l'errore (e se errore è stato o di progettazione o di esecuzione saranno gli organismi tecnici a stabilirlo insieme alla responsabilità dello stesso), avrebbe creato, oltre a grandi disagi e rischi, anche molto imbarazzo sul fronte istituzionale e non solo.



Dovere chiudere a pochi giorni dall'apertura e dalla inaugurazione (peraltro avvenuta in ritardo sui tempi previsti), un nuovo comparto (Hub) di terapia intensiva giudicato modello d'avanguardia, realizzato in moduli prefabbricati, supportati da tecnologia all'avanguaria per garantire la massima sicurezza e protezione a pazienti gravi, oltre che alle straordinarie strumentazioni tecniche capaci di tenerli in vita al loro inteno, per una pioggia misto grandine, è un fatto difficile da digerire e da fare digerire. Sia sul piano tecnico che amministrativo, che politico.

Una questione delicata, insomma, tanto più se consideriamo che la nuova struttura aperta, e chiusa subito perché ci pioveva dentro, è frutto di un progetto regalato all'azienda ospedaliera (che come stazione appaltante ha affidato i lavori), dalla famosa e rinomata società di progettazione modenese Politecnica, una della maggiori a livello italiano specializzata in progettazione integrata. Un progetto corposo, quello elaborato e donato da Politecnica alla direzione lavori. Un elemento chiave, questo ultimo, che Politecnica ha inteso offrire nel pacchetto dell'importante donazione dell'intero progetto a garanzia evidente non solo della qualità del progetto sulla carta ma anche della qualità nell'esecuzione dei lavori.







A definirlo, tra l'altro, decine di pagine e tavole del progetto dedicate proprio alle attività e alle funzioni in capo alla direzione dei lavori sul fronte sia del controllo della correttezza nelle operazioni di consegna in cantiere e montaggio delle strutture e dei singoli componenti. Compresi, ovviamente, quelli della copertura e, specificamente, dei pluviali (che le specifiche tecniche indicano in acciaio zincato con diametro 110 mm), ed il cui temporaneo malfunzionamento sarebbe stato identificato dall'azienda ospedaliera Universitaria, (con nota stampa della sera del 25 dicembre), come la causa delle infiltrazioni nel soffitto e nel controsoffitto della struttura subito evacuata. Insomma, un problema definito come temporaneo, dovuto all'eccezionalità di una grandinata ma che, visto il passare dei giorni senza aggiornamenti e notizie, sembra presupporre qualcosa in più. A quattro giorni dall'incidente, se il problema fosse davvero temporaneo, ovvero dovuto alla eccezionalità dell'evento, anche vista la delicatezza e l'importanza di una struttura salvavita come quella, qualcosa in più (anche solo di aggiornamento sullo stato di ciò che si sta facendo per ripristinare il servizio), ce lo si poteva aspettare. Compresa la veloce soluzione del problema e la riapertura. Ancora prima dell'accertamento di eventuali responsabilità. Di cui Politecnica, proprio come titolare della direzione dei lavori, potrebbe essere chiamata a rispondere dagli organismi tecnici che in questi giorni sono al lavoro per accertare cosa, in quella sera di Natale, è successo, e per garantire (o fare garantire) che non accada ancora. Proprio perché, è priorità e appello condiviso, che quella struttura debba necessariamente riaprire al più presto.



Gi.Ga.



Nella foto, l'interno del nuovo Hub di terapia intensiva del Policlinico, inaugurato il 9 dicembre e chiuso il 25 dicembre