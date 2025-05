Il Napoli vince lo scudetto e anche a Modena esplode la festa

Il Napoli vince il quarto Scudetto della sua storia e parte la festa al Maradona: il 2-0 suggella il trionfo della squadra guidata da Antonio Conte e respinge l’ultimo assalto dell’Inter.



Allo stadio Diego Armando Maradona si è scatenata una enorme festa popolare. I tifosi, accorsi in massa da ogni angolo della città e non solo, hanno colorato gli spalti di azzurro fin dalle prime ore del giorno. Al triplice fischio è esplosa la gioia: cori, abbracci, lacrime di felicità e fuochi d’artificio hanno trasformato Fuorigrotta in un enorme palcoscenico di emozione.

Ma la festa non si è fermata a Napoli. In tutta Italia, ovunque ci fosse un cuore azzurro, si è scatenata la celebrazione. A Modena, ad esempio, dal momento del fischio finale so o iniziati caroselli di auto in diverse zone della città. Clacson e sirene ad accompagnare il tutto. In migliaia diretti a concentrato in largo Garibaldi, luogo ormai simbolico per i festeggiamenti sportivi. Qui, tra sciarpe, bandiere, maglie azzurre e fuochi d'artificio, la notte si è tinta dei colori del Napoli.

Questo quarto Scudetto, dopo quelli del 1987, 1990 e 2023, rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un riscatto e una rinascita. Antonio Conte ha saputo dare alla squadra identità, solidità e fame di vittoria, riportando il Napoli sul tetto d’Italia. Una serata che resterà impressa nella memoria di tutti i tifosi azzurri, a Napoli e ovunque nel mondo.