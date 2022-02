Il Papa ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'

'Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a Che Tempo Che Fa'. L'annuncio arriva direttamente sui canali social della trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio e poi rilanciata anche da uno spot Rai in serata.L’appuntamento è fissato per domenica 6 febbraio alle 20 su Rai 3, dove il Pontefice verrà intervistato dallo stesso Fazio.

