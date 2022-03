Il presidente Usa Biden: 'Putin è un macellaio'

Vladimir Putin è un 'macellaio'.Lo ha detto il presidente americano Joe Biden durante l'incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia, in Polonia. Dopo aver incontrato il premier polacco e i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa Biden, Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov, ha infatti incontrato i rifugiati.'Non sono sicuro che la Russia abbia cambiato la sua strategia in Ucraina - ha aggiunto dopo che la Russia ha annunciato che l'obiettivo prioritario è il controllo del Donbass -Ai ministri Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov Biden ha invece garantito 'ulteriori sforzi per aiutare l'Ucraina a difendere il suo territorio e per far sì che il presidente russo Vladimir Putin risponda per la brutale aggressione da parte della Russia, comprese nuove sanzioni. Ciò che succede in Ucraina sta cambiando l'intero XXI secolo'. Secondo Kuleba, il presidente americano ha assicurato che gli Usa 'saranno con l'Ucraina sempre, fino alla vittoria'. Nel corso dell'incontro i ministri ucraini hanno presentato un elenco di attrezzature militari utili per l'esercito ucraino.