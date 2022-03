Il sondaggio Dire: Fdi torna ad essere il primo partito

Sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Pd in testa alla classifica del consenso degli italiani. Il partito di Giorgia Meloni, guadagnando lo 0,1% si porta quindi al 21,6% delle preferenze e stacca i dem, fermi allo 21,2% (-0,3% in 7 giorni). Continua a il calo della Lega (-0,2%) che tuttavia rimane saldamente sul gradino più basso del podio con il 16,1%. Giù dal podio, il M5s, quarto, con il 12,3% (-0,1%). Quindi Forza Italia con il 10,6 (+0,2%)%. Bene Azione e Europa+ (+0,2%) ora al 5%. Guadagna terreno anche Italia Viva al 3% (+0,2%), Europa Verde 2,4% (-0,1%), Sinistra Italiana 2,3% (-0,1%).La coalizione di centrodestra allunga leggermente sul centrosinistra nell’ultima settimana. Con un +0,2% si porta al 49,9%, a un passo dalla metà esatta delle preferenze degli italiani, e stacca la coalizione avversaria ferma al 37,5% (-0,4%). Fdi, Lega, Fi, Udc e Ci si avvicinano alla percentuale di poco più di un anno fa quando raggiunsero il 53% contro il 34% di Pd, M5s, Articolo 1 ed Europa Verde.

