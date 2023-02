'In Massoneria non si entra per avere vantaggi personali'

Massoneria modenese è uscito tre anni fa un originale libro di un ex Maestro Venerabile, Mariano Brandoli. Sappiamo che a Modena esiste una presenza Massonica organizzata tramite la Loggia 106 intitolata a Nicola Fabrizi, la Loggia 987 denominata Fratellanza e Progresso e la Loggia 1404 denominata Borelli Menotti.Eppure le domande aperte sul ruolo delle logge massoniche nella vita locale sono tante. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare un Maestro massone che ha preferito avvalersi dell'anonimato. Ecco le risposte alle domande che gli abbiamo posto.'Il legame che sussiste tra i Liberi Muratori è un vincolo fraterno fondato sulla reciproca solidarietà'.'Si entra in Massoneria o per cooptazione, oppure facendo richiesta al G.O.I. In Massoneria si è ammessi dopo regolare procedimento iniziatico e il Gran Maestro viene eletto a maggioranza dei fratelli Maestri come in una qualunque tornata elettorale. Dura in carica un anno, ma può essere rieletto'.'E' molto difficile entrare in Massoneria, ma è facilissimo uscirne. Del resto diventare Massoni è molto difficile, ma lo è ancora di più essere autenticamente liberi muratori'.'I liberi muratori si incontro nelle proprie tornate al calendario stabilito dalla Loggia di appartenenza'.

Il pilastro esoterico quanto incide sulla attività massonica?

'La Massoneria è cultura. La Massoneria non è una 'filosofia', ma è la 'Filosofia'. All'interno di essa trova cittadinanza qualunque cultura e/o esperienza esoterica ed essoterica'.



Perché alcuni personaggi palesano il proprio appartenere a una loggia, mentre altri lo negano in qualsiasi sede? Esiste una massoneria di serie A e una di serie B (puramente folcloristica per così dire)?

'Non esiste nessuna Massoneria di seria A o di serie B. Ciascuno può esternare la propria appartenenza liberamente, ma non può riferire quella degli altri. Si tratta di una libera scelta e consapevole. La Massoneria non è segreta, è riservata come lo sono tutti i suoi Liberi Muratori'.



Che peso ha la massoneria nelle nomine nelle istituzioni emiliane (cda bancari, università, aziende ospedaliere)?

'La Massoneria non ha alcun peso nelle nomine elettorali della vita mondana nazionale o locale che sia'.



A Modena che rapporti ha la massoneria con i partiti che governano il territorio?

'La Massoneria non intrattiene alcun tipo di rapporto con i governi locali o nazionali. I Liberi Muratori prestano giuramento all'osservanza e all'obbedienza delle leggi dello Stato e della Costituzione'.



Lei ha avuto vantaggi personali e di carriera nell’appartenere alla massoneria?

'In Massoneria non si entra per avere 'vantaggi' personali o professionali. La Massoneria non è una consorteria, bensì è la più antica istituzione tradizionale iniziatica: la Massoneria speculativa sorge nel 1717 in Inghilterra. Chi è mosso da semplice banale 'curiosità', o chi crede di entrare in Massoneria per ricavare chissà quale vantaggio professionale, non è il benvenuto e fa bene a starsene fuori perché riceverebbe soltanto delusioni. Che si iscriva ad un partitolo politico dove potrà trarne maggiori vantaggi di quelli che potrebbe trovare'.

g.leo.