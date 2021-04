Le donne Pd Emilia Romagna: 'Le cassiere dei market vanno vaccinate'

Vaccinare le cassiere dei supermarket e gli altri addetti di piccola e grande distribuzione. La richiesta viene dalle donne Pd dell'Emilia-Romagna. 'Inserire al più presto nei percorsi vaccinali le dipendenti e i dipendenti della grande e piccola distribuzione alimentare', raccomanda Lucia Bongarzone, coordinatrice della conferenze delle donne democratiche dell'Emilia-Romagna. 'Dall'inizio della pandemia - ricorda la dem - questi lavoratori hanno garantito i servizi essenziali e, pur essendo inseriti fra le categorie in situazione di grave rischio per se stessi e per le loro famiglie, non sono stati inseriti tra i lavoratori che riceveranno il vaccino in via prioritaria e sono quasi assenti dal dibattito pubblico sulle categorie lavorative da proteggere'. 'Bisogna sottolineare - continua Bongarzone - che tra gli addetti di questo comparto la stragrande maggioranza siano donne e come siano quest'ultime che più spesso si prendono cura dei soggetti più fragili all'interno delle famiglie. Dunque è importante che, raggiunta la copertura vaccinale della fascia d'età degli over 70, sia previsto un percorso preferenziale per questi lavoratori'.