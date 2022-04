Lega: 'Bollette raddoppiate, a rischio il made in Italy'

'Una situazione di emergenza nazionale che rischia di far capitolare decine di imprese del territorio e mettendo a rischio un’intera filiera. Come Lega riteniamo necessario stanziare rapidamente almeno 5 miliardi contro il caro bollette e prevedere ulteriori provvedimenti per l’immediato futuro, come la proroga degli sconti sul carburante e la pace fiscale - continuano Fiorini e Corti -. Il governo è già intervenuto contro il caro bollette, grazie anche alla pressione della Lega, e siamo al lavoro perché possa intervenire nuovamente. In ballo ci sono i risparmi degli italiani, posti di lavoro e la sopravvivenza di migliaia di aziende'.