Lega, scatto d'orgoglio: in aula vota con Fdi contro il Green Pass

Questa mattina la resa sembrava scontata con il ritiro dei propri emendamenti al Green Pass, ma in serata la Lega dà segni di risveglio e con uno scatto d'orgoglio vota gli emendamenti contro il passaporto sanitario presentati da Fratelli d'Italia. La maggioranza dunque si spacca.Nel primo voto segreto alla Camera dei deputati sono 134 i sì alla proposta di soppressione del Green Pass sottoscritta dai meloniani, voti che ovviamente, al di là di quelli dell'opposizione, arrivano dal Carroccio. Di fatto tutta la Lega ha votato l'emendamento di Fdi e quindi contro il governo. I numeri per Draghi vi sono ugualmente ma la spaccatura resta un segno politico col quale il premier dovrà fare i conti.

