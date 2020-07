Ex presidente Legacoop: 'Nomina Mezzetti, ecco la sinistra poltronificio della casta'

Fa discutere la scelta della Fondazione Modena Arti Visive (fondata da Comune di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio) di creare un ruolo ad hoc per l'ex assessore regionale Massimo Mezzetti, ruolo che affianca quelli già esistenti. Un incarico che arriva dopo un travagliato dibattito in città, con prese di posizione a favore di Mezzetti anche da parte di una serie di intellettuali che gravitano nell'orbita del centro sinistra.Non si può non registrare in questo contesto l'intervento dell'ex presidente di Legacoop. Un commento durissimo e che arriva come una bordata dalla stessa parte politica nella quale da sempre milita il politico di origine romane.'Un burocrate che per fare carriera a suo tempo cambiò partito passando dai Ds, in cui non sarebbe più stato eletto, a Sel per poi essere nominato assessore secondo Cencelli di sinistra e poi defilarsi dopo due mandati - afferma Vezzelli riferendosi a Mezzetti -. Infine questo incarico molto fumoso sul versante culturale modenese. Continua la saga degli amici degli amici che non hanno mai fatto un giorno vero di lavoro ma hanno sempre vissuto sotto l'ombrello della sinistra, trasformata in poltronificio per la casta'.