L'ex parlamentare Benedetta Fiorini entra nel cda di Eni

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato ieri le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo. La vera novità per il territorio emiliano riguarda le nomine in Eni.

'Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni convocata per il prossimo 6 maggio, il Mef – titolare del 2,16% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 30,91% – ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione - si legge nella nota ministerialie - Giuseppina di Foggia (presidente), Claudio Descalzi (ad) e i consiglieri Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini e Stefano Cappiello'.

Già parlamentare di Forza Italia, poi passata alla Lega, la Fiorini venne eletta nel 2018 in Parlamento nel collegio uninominale di Sassuolo. Non eletta nelle elezioni del 2022, ora per lei arriva il balzo nel mondo della grande finanza con la nomina nel cda di Eni, un ruolo per il quale gli attuali consiglieri hanno un compenso medio complessivo superiori ai 150mila euro l'anno.