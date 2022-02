Matteo Salvini positivo al Covid: 'Nessun sintomo'

Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid, per questo è assente oggi al giuramento di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica. Salvini è stato sottoposto a tampone prima di entrare alla Camera. 'Sono in buona compagnia: ai milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io - afferma Salvini su twitter -. Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo, ma risultato positivo. A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza'.