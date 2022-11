Michele Barcaiuolo guiderà i senatori FDI in Commissione Esteri e Difesa

Nella settimana decisiva per la composizione delle Commissioni Permanenti di Camera e Senato, e per le elezioni dei relativi Presidenti, Modena ottiene un importante riconoscimento: alla prima esperienza parlamentare infatti, Michele Barcaiuolo, neoeletto Senatore di Fratelli d’Italia, è stato nominato Capogruppo della Commissione 3ª “Affari Esteri e Difesa”.La Commissione Permanente 3ª “Affari esteri, emigrazione”, come organo del Senato della Repubblica, a partire da questa XIX legislatura è accorpata alla Commissione 4ª “Difesa” per costituire la nuova Commissione 3ª “Affari esteri e difesa”.Scelta, questa, necessaria a seguito del referendum sul taglio dei parlamentari che ha portato il numero dei Senatori da 315 a 200.La nomina è arrivata oggi durante l’insediamento della commissione in cui Barcaiuolo, in quanto membro più giovane, ha svolto le funzioni di segretario a fianco del presidente provvisorio Mario Monti, prima dell’elezione a presidente di commissione di Stefania Craxi, eletta con i voti del Centrodestra.Michele Barcaiuolo guiderà il nutrito gruppo di Fratelli d’Italia: “Considero la nomina di Capogruppo della Commissione 3ª come un importante attestato di fiducia da parte del Presidente Giorgia Meloni e degli altri colleghi. Un attestato di stima che mi impegno ad onorare al meglio, a maggior ragione visto il periodo attuale , che pone al centro dell’attenzione la commissione in cui dovrò guidare Fratelli d’Italia ”Per avermi proposto e sostenuto in un incarico così prestigioso, soprattutto al primo incarico parlamentare - continua Barcaiuolo - vorrei ringraziare il Presidente Giorgia Meloni, i Capigruppo Tommaso Foti e Lucio Malan, il responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli nonchè il viceministro Bignami e tutti gli onorevoli colleghi di Fratelli d’Italia.Nella stessa giornata, rimandendo in casa Fratelli d'Italia e dei parlamentari modenesi eletti, è arrivata anche la nomina in commissione giustizia di Daniela Dondi, avvocato modenese e già presidente dell'Ordine degli Avvocati di ModenaNella foto, Michele Barcaiuolo all'insedimento della Commissione Esteri e Difesa nella quale sarà Capogruppo dei senatori di Fratelli d'Italia