Ministero Esteri russo: 'Indecente posizione Italia su sanzioni a Mosca'

), al canale Youtube “Soloviev Live”, sostenendo che Roma ha dimenticato come Mosca sia stata la prima a fornirle assistenza durante la pandemia. “L’Italia probabilmente ha dimenticato chi le ha teso una mano nel momento più difficile”, ha sottolineato Zakharova, aggiungendo che la posizione delle autorità italiane non riflettono il sentire della popolazione. “Questa non è la posizione dei cittadini italiani, i quali scrivono di vergognarsi del loro governo”, ha sostenuto la portavoce.

