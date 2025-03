Modena, boom di 'finti' minori stranieri non accompagnati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dichiarazioni false sull'età da parte di stranieri maggiorenni e che sono tanto più gravi quanto dannose per lo Stato e soprattutto per i minori stranieri 'veri' che avrebbero diritto di essere accolti in quei percorsi di accoglienza speciali in quanto dedicati ai minori. Il fenomeno, già denunciato e diffuso, quello della dichiarazione falsa dell'età da parte degli stranieri richiedenti asilo senza documenti in arrivo a Modena.

'I dati raccolti dal nostro capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Pietro Vignali - mettono in luce come Modena vanti un triste primato: nell’ultimo triennio sono stati scovati 39 finti minori. In pratica ogni 10 controlli effettuati sono stati trovati 7 maggiorenni. Un vero record a livello regionale – ha affermato il vice coordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis.

'La particolarità della gestione modenese è che è stata per lo più gestita dalla dottoressa Camporota, prima come Prefetto poi come super Assessore alla sicurezza. I risultati non sono stati oggettivamente positivi e diversi di questi minori sono stati coinvolti in vicende di criminalità, compresi alcuni omicidi. Solo a luglio 2024 è stato finalmente siglato il protocollo con l’Ausl per avere un iter ben codificato per accertare l’età effettiva. Un primo passo, ma la strada è ancora in salita, soprattutto per quanto riguarda i controlli sistematici sulle varie cooperative che gestiscono i minori. Attualmente la nostra città ospita circa 140 minori – conclude Platis – con un costo che supera i 4milioni di euro all’anno'.

Questi controlli sono disposti dall’Autorità giudiziaria quando vi sono dubbi fondati che l’età dichiarata dal soggetto non rientri nella minore età ma l’accertamento è compito delle strutture del Servizio Sanitario Regionale. Molto spesso si tratta di radiografie, che come tali devono essere autorizzate dall'autorità giudiziaria, e di un percorso di cui devono farsi carico appunto le Ausl.'Per l’assistenza socio sanitaria ed educativa di ciascuno di questi ragazzi vengono spesi più di 80 euro al giorno che per i 1147 assistiti dai servizi dell’Emilia-Romagna nel 2024 comportano una spesa regionale superiore ai 42 milioni di euro all’anno' – ha proseguito Vignali in riferimento al dato regionale.'Se si effettuano controlli sulla loro reale età, molto spesso, circa il 40 % dei casi, danno esito che essi sono già maggiorenni. Il problema è che questi controlli sono pochi e che non sempre riescono ad accertare la vera età del soggetto: non da esiti quasi il 20 % degli esami. Nell’ultimo triennio questi controlli sono stati 213 su tutto il territorio regionale. A Parma sono state richieste 5 di questa verifiche nel 2022, 33 nel 2023 e 5 nel 2024. Ne sono state effettuate 25. C’è una discrepanza di queste cifre tra i vari anni di cui chiederò i motivi con una interrogazione alla Giunta regionale'.A Reggio, Ferrara, Modena, Ravenna e Forlì Cesena i controllati sono risultati maggiorenni tra il 65 e l’80 % dei controllati. Questi controlli sono disposti dall’Autorità giudiziaria quando vi sono dubbi fondati che l’età dichiarata dal soggetto non rientri nella minore età ma l’accertamento è compito delle strutture del Servizio Sanitario Regionale. Molto spesso si tratta di radiografie, che come tali devono essere autorizzate dall'autorità giudiziaria, e di un percorso di cui devono farsi carico appunto le Ausl.