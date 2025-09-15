Lutto a Modena: è morta Giancarla Piccinini, vicepresidente di Ancescao

Lutto nel mondo Ancescao. E' morta oggi Giancarla Piccinini, associata al Centro Sociale La Clessidra di Nonantola e vicepresidente vicaria di Ancescao Modena Aps. 'Giancarla era una persona buona e leale, che si è dedicata con passione e impegno alla nostra Associazione fino alla fine. La sua assenza lascia un vuoto difficile da colmare. La sua dedizione rimarrà un esempio per tutti noi.
Sarai sempre nei nostri pensieri - scrive Associazione provinciale Centri sociali, comitati anziani e orti -. La tua dirittura morale e il tuo essere una volontaria autentica, prima ancora che dirigente, rappresentano la strada maestra che ci impegneremo a seguire. Come diceva Don Lorenzo Milani: 'Non si può non sapere'. Questo ci ricorda l'importanza di agire con consapevolezza e responsabilità verso gli altri. Forse un semplice 'grazie' è troppo poco, ma è un grazie sincero e l'unica cosa che il dolore ci fa esprimere. Ciao Giancarla, che la terra ti sia lieve'.
I funerali avranno luogo mercoledì 17 Settembre alle 10 presso Terracielo Funeral Home. Non si chiedono fiori ma donazioni alla Associazione Angela Serra.
