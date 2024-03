Mirandola, schiaffo al Pd: i 5 Stelle corrono soli. Cavazza candidato sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

(nella foto con Grillo).Una scelta opposta rispetto a quanto avvenuto a Carpi dopo Monica Medici ha lasciato il partito proprio per la decisione di correre in alleanza col Pd. Resta il dubbio, alimentanto da questa notizia di Mirandola, sull'alleanza Pd-M5S a Modena città anche se i giochi sembrano ormai fatti.Cavazza, odontoiatra 72enne, sfiderà dunque Carlo Bassoli dell'asse Pd-Azione (che oggi ha incassato l'adesione della Canossa ) e Letizia Budri del centrodestra, mentre ancora non è chiaro se si presenterà, come annunciato , una lista guidata dall'ex assessore Roberto Lodi.

In lista sarà presente anche Nicoletta Magnoni le cui critiche e gli screzi col direttivo regionale del partito sarebbero rientrate proprio alla luce della possibilità data ai grillini locali di correre da soli. Probabilmente nella scelta ha giocato il probabile ballottaggio con l'idea di una possibile convergenza dei 5 Stelle su Bassoli al secondo turno.

La presentazione di Cavazza, come egli stesso conferma telefonicamente, avverrà sabato mattina 6 marzo davanti al teatro di Mirandola.

g.leo.