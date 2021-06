'Modena clandestin valley, solidarietà ad agenti aggrediti'

'Oltre ai motori a fare festa a Modena, sono gli stranieri irregolari e delinquenti, che ogni giorno si permettono di aggredire cittadini e agenti di Polizia e militari, nella certezza di ricevere al massimo un divieto di dimora. Che per loro equivale a carta straccia. Gli organici di Polizia sono importanti, ma lo è ancora di più garantire loro strumenti efficaci sul fronte della prevenzione e della repressione per disinnescare questa minaccia che genera da una immigrazione irregolare fatta a sistema. Vera e propria bomba sociale che porta migliaia di stranieri clandestini ed irregolari,a trasformare le strade e le piazze delle nostre città da luoghi da vivere a luoghi pericolosi e da evitare. Ormai non passa giorno senza registrare, anche in pieno giorno, aggressioni messe a segno da stranieri irregolari e senza dimora nei confronti di agenti e militari ai quali va il nostro grazie per tutto ciò che fanno. Ma ora basta. Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, devono essere posti nelle condizioni di operare con misure forti contro chi delinque e chi minaccia la sicurezza pubblica. Senza il timore di dovere subire conseguenze pià gravi di quelle dei loro aggressori'. Così ilcommentando l'ultimo episodio di aggressione, di cui si è data notizia ieri , ai danni di un agente della Polizia di Stato durante un servizio di controllo'L'aggressione ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni è un fatto gravissimo che non può non portare a conseguenze pesanti. Con pene e provvedimenti certi, e tra questi l'espulsione immediata. Non può passare il concetto che chi lo fa non avrà conseguenze, come purtroppo spesso accade. Su questo punto bisogna mandare un segnale forte che la sinistra di governo non è evidentemente intenzionata a dare' - conclude Giacobazzi