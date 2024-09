Movimento 5 Stelle Modena: ufficiale la lista degli otto candidati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

proposte di candidatura , anticipate nei giorni scorsi, del Movimento 5 Stelle per la Provincia di Modena alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. 'Sotto la guida del coordinatore provinciale e candidato Massimo Bonora' - hanno affermato il coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi - i 'cittadini candidati hanno esperienze professionali diverse e una forte connessione con il territorio, si candidano per portare avanti i valori e i principi del nostro Movimento'.Massimo Bonora - Coordinatore provinciale, già consigliere comunale, SolieraBarbara Moretti - Medico, Modena, già consigliere comunale a ModenaMattia Veronesi - Consigliere comunale Finale Emilia e consigliere provinciale ModenaEnrica Manenti - Bibliotecaria e archivista, Modena, già consigliere comunale a ModenaUgo Piacquadio - Assessore al bilancio, Castelfranco Emilia

Sandra Poppi - Funzionaria tecnica della provincia, Modena

Luca Fantoni - Commerciale, già consigliere comunale Modena

Elisabetta Canovi - Avvocato, Modena



'Questi candidati sono espressione della società civile e incarnano la volontà di portare avanti politiche a favore dei cittadini, per una regione più giusta e sostenibile. Hanno a cuore i bisogni del territorio e saranno in prima linea per difendere i diritti dei cittadini e promuovere un modello di sviluppo equo e solidale. Siamo pronti a lavorare con impegno e dedizione per il bene comune.' - hanno concluso Lanzi e Croatti.