'Non roviniamo la vita a milioni di italiani con obbligo Green pass'

Sulla proroga dello “stato di emergenza lo deciderà il presidente Draghi. A me interessa non rovinare la vita milioni di italiani che ancora non sono coperti. Non si tratta di no-vax, ma anche di gente che per motivi di salute non può vaccinarsi”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, ad Agorà su Rai3. Insomma, aggiunge, non possiamo “complicare la vita a queste persone” con l’obbligo del Green pass. “Non scherziamo. Non possiamo fermare a metà luglio una stagione turistica che sta faticosamente ripartendo”.Di tutt'altro parere il Cts. “Il Green pass è una grande soluzione che dà un segnale di protezione per se stessi e per la comunità. Quindi noi siamo molto contenti del green pass. Che poi il green pass sia obbligatorio o non obbligatorio queste sono scelte politica non sono scelte del mondo tecnico. Noi siamo favorevoli all’uso più massiccio possibile del green pass - ha detto Donato Greco, componente del Cts, a margine del convegno organizzato dalla Asl di Bari ‘Pandemie e varianti’ in corso nella Fiera del Levante di Bari -. Vediamo un futuro che sia fatto di guarigioni e vaccinazioni, che veda meno usare il tampone che invece è un elemento più fragile”.