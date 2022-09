Ora è emergenza: termosifoni giù di un grado e accesi un’ora in meno

Dal primo ottobre giù di un grado le temperature, da 20 a 19 gradi, in case, condomini ed uffici pubblici. Allo stesso modo gli impianti di riscaldamento rimarranno accesi per un’ora in meno rispetto a quanto avviene oggi. È quanto ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presentando il piano di risparmio energetico del governo.'La prossima settimana in Cdm arriverà il decreto per calmierare l’aumento dei prezzi delle bollette - ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico -. È un intervento necessario per supportare nell’immediato le nostre famiglie, ma bisogna lavorare per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, in modo da fermare le speculazioni russe e bloccare gli aumenti delle bollette anche nel lungo periodo'.