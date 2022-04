Paura per Assange, ora l’estradizione negli Stati Uniti è a un passo

Julian Assange verso l’estradizione negli Stati Uniti. Dopo che l’Alta corte del Regno Unito aveva ribaltato la sentenza di primo grado dando ragione al governo americano, arriva la decisione della Westminster Magistrates Court di Londra che ha emesso l’ordine formale.Salvo un ricorso dell'ultimo minuto presso l'Alta Corte, spetta ora alla ministra degli Interni, Priti Patel, dare il suo via libera finale al trasferimento di Assange negli Usa, dove rischia una pesantissima condanna. L'ok della ministra è previsto entro un termine massimo di 28 giorni.Il fondatore di Wikileaks è accusato dagli Usa di crimini connessi ad attività di spionaggio. Nel 2010 tramite Wikileaks, Assange e alcuni collaboratori resero noti al mondo oltre 250mila documenti diplomatici e militari americani, tra i quali molti riservati.“Con l’ordine formale di estradizione negli Usa per Julian Assange emesso dalla Westminster Magistrates Court di Londra sta per morire definitivamente il giornalismo libero - affermano i parlamentari di Alternativa -.'La sentenza di estradizione negli Stati Uniti per Julian Assange rappresenta la totale negazione della libertà di espressione e del giornalismo libero. Si tratta dell'ennesimo atto persecutorio nei confronti del fondatore di Wikileaks la cui unica 'colpa' è quella di avere denunciato crimini di guerra e rivelato verità che i più alti poteri mondiali volevano restassero segrete. Mi auguro che il ministro degli Interni inglese, alla quale spetta l'ultima parola su questa decisione, impedisca questa gravissima violazione dei diritti umani'. Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle, Gabriele Lanzi.