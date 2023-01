'Pd considera Hera pubblica o privata in base a convenienza'

'Il Pd la deve smettere di considerare Hera pubblica o privata a seconda della convenienza. Il ‘malcostume’ di questa intermittenza è il vero imputato della sentenza del Tar. Subito una ricognizione su tutti gli Enti locali che hanno adottato atti simili a quelli di Modena'. A intervenire in questi termini all'indomani della sentenza del Tar sono gli esponenti di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis.'O è la municipalizzata sotto casa. O è una azienda quotata in borsa. Hera non può essere considerata società pubblica quando si vuole snellire l’iter e privata quando c’è da applicare severamente una norma. Quante volte – attaccano gli azzurri – Muzzarelli ha fatto la voce grossa, allargando le braccia, ai morosi che non riuscivano a pagare il gas? Quante volte ci siamo sentiti dire che Hera deve incassare a tutti i costi perché è una società sul libero mercato? E quante volte ci è stato detto che il prezzo del gas non può essere calmierato, mentre sul listino di Piazza Affari il titolo schizzava all’insù.Il PD la deve smettere di fare il forte con i deboli e il debole con i poteri forti'.'Questa sentenza va analizzata attentamente perché mette a nudo questo, quanto meno, malcostume di considerare Hera, a seconda dei momenti, pubblica o privata. Sono diversi i Comuni nella provincia, ma non solo che hanno delibere simili a quella impugnata a Modena. Per questo – annunciano gli esponenti di Forza Italia – chiediamo che tutte le Amministrazioni, in autotutela, intervengano su questi atti per verificarli con precisione e dettaglio'.