Pelloni (Lega): 'Così Bonaccini si è autoabbassato le tasse'

'Il presidente Bonaccini tra la presentazione di un libro e l’altro è riuscito ad autoabbassarsi le tasse da pagare alla Regione che presiede. Lo ha fatto approfittando della rimodulazione delle aliquote fiscali alla luce delle novità nazionali del settore. Noi della Lega chiedevamo solo che almeno si cogliesse l’occasione per abbassarle ai disabili e alle famiglie numerose ma la maggioranza di centrosinistra non ne ha voluto nemmeno parlare approvando a scatola chiusa il progetto di legge della Giunta'. Così il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni è intervenuto nella discussione del consiglio regionale sul progetto di legge della Giunta che recepisce le novità nazionali sulle aliquote fiscali.'Mantenere la stessa pressione fiscale regionale – ha aggiunto Pelloni – non significa non aumentarla, perché in questi ultimi due anni i servizi erogati dalla Regione, pensiamo solo al comparto della sanità, alle lunghe liste di attesa, sono diminuiti.