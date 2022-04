'Piscine Dogali Modena, fiume di denaro dal Comune: ma addio pallone'

'Nonostante i consistenti aiuti pubblici con i quali si è deciso di sostenere l’attività di Dogali Ssdrl, gestore delle piscine Dogali di Modena, prendiamo atto della dismissione anticipata del pallone pressostatico che copre la vasca da 50 metri delle piscine Dogali e che quindi dal 17 aprile sarà precluso l’utilizzo della vasca da 50 metri prima dell'estate. Crediamo l'amministrazione comunale debba fare chiarezza sul mancato rispetto degli impegni presi, pur motivato con il caro bollette che ha investito attività economiche e famiglie'. A intervenire sul tema-piscine con una interrogazione appena depositata sono i consiglieri Fdi-Pdf Elisa Rossini e Antonio Baldini.'Con deliberazione di giunta del 14 dicembre 2021 è stata concesso a Dogali Ssdrl la revisione del Piano economico finanziario con previsione di proroga della concessione per ulteriori tre anni e riequilibrio per 500.000 euro.

