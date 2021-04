Polizia locale Modena, cercasi comandante disperatamente

Sia chiaro, ufficialmente un comandante la polizia locale di Modena lo avrebbe. E' Valeria Meloncelli, scelta a luglio 2018 dal sindaco Muzzarelli per sostituire il dimissionario Franco Chiari, il problema è che da ottobre dello scorso anno la Meloncelli è stata promossa a direttore generale del Comune di Modena mantenendo contemporaneamente l'incarico di guida della polizia locale. Un doppio ruolo umanamente impossibile da svolgere a tempo pieno per qualsiasi professionista e, infatti, la Meloncelli negli ultimi mesi si è presentata ne suo ufficio al Comando di via Galilei per poche ore due giorni la settimana. Un po' poco per guidare un Comando da oltre 200 agenti chiamati a svolgere compiti di polizia locale e protezione civile. Un settore strategico sul tema delicatissimo della sicurezza e i cui dipendenti, a dispetto di altri, durante la pandemia non è andato in smart working, e anzi hanno dovuto moltiplicare gli sforzi. Non solo, a riempire ulteriormente la già fittissima agenda della Meloncelli è arrivata anche la delega a tempo alla direrzione del personale (un ruolo svolto per circa un mese per un impedimento oggettivo della dirigente titolare).Il Comune, come noto, ha indetto un bando per cercare un nuovo comandante, ma i tempi si stanno allungando in modo imbarazzante. La scadenza per presentare le domande è scaduta il 13 gennaio. Su 50 candidature presentante sono stati scelti 5 'finalisti' i cui colloqui si sono già tenuti a inizio marzo, ma da allora nulla si è saputo sulla scelta finale. A quanto pare tra i candidati vi sarebbero anche il comandante della polizia locale di Piacenza, Giorgio Benvenuti (il cui contratto a Piacenza scade a maggio) e quello di Parma, Roberto Riva Cambrino, ma di ufficiale non vi è ancora nulla. E il comando di via Galilei resta di fatto senza guida. O, comunque, con una guida a metà.