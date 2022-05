‘Polo Conad, se il progetto è cambiato va azzerato e riproposto’

Il presupposto è chiaro. Se il progetto di espansione del polo conad all'area ex Civ&Civ, non è più quello sul quale ci si è espressi con osservazioni e proposte di modifica, in quanto è radicalmete cambiato, l'iter del procedimento deve essere azzerato per poi ripartire da capo e in riferimento al nuovo progetto. Dando la possibilità ai cittadini e ai cosiddetti 'portatori di interesse' di esprimere il loro giudizio sul nuovo progetto. I referenti del Comitato Villaggio Europa rilanciano una richiesta non nuova ma che alla luce dell'annuncio del sindaco di un cambio radicale del progetto (che potrebbe essere esplicitato nel merito nella conferenza stampa organizzata da Legacoop, Conad e proprietà dell'area ex Civ&Civ, giovedì 12), appare ancora più giustificata, oltre che prevista dalla normativa.Di questo e di altri particolari abbiamo parlato in una brevissima intervista con Fabrizio Benelli