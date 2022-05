Ponte S.Ambrogio: 'Amministrazioni di centro-sinistra relegate a comparse'

Rispetto istituzionale pari a zero, rilevanza politica dei sindaci nulla. Con la chiusura del Ponte Sant’Ambrogio tra Castelfranco e Modena emerge con forza come ANAS non consideri i comuni e le istanze del territorio. E' questo il commento dei tre consiglieri di Forza Italia, Platis Giacobazzie e Sardone, rispettivamente in Provincia, in comune a Modena e a Castelfranco.'Ricordiamo che il Contratto di programma 2021-2025 è scaduto da due anni ed il rinnovo non è ancora in dirittura d'arrivo. In quel documento saranno inserite le progettazioni e le nuove migliorie alla viabilità' - affermanoANAS non può permettersi di fare queste scelte senza confronto, basti pensare che questa chiusura mette in forte difficoltà tutti, anche il sistema di soccorso. Un ambulanza del 118, ad esempio, difficilmente può garantire gli stessi standard con questa chiusura. Le ricadute su tutti i comuni dell'hinterland sono pesantissimi e non sostenibili per sei mesi. Anche realtà come Nonantola e San Cesario rischiano la paralisi.Sulla vicenda chiediamo conto ai Sindaci - chiudono i tre consiglieri di Forza Italia - e auspichiamo un immediato consiglio provinciale con i vertici di Anas. Bisogna scongiurare questa chiusura unilaterale e riportare al dialogo e al confronto il Gestore pubblico'.