Processo Giovanardi, non è finita. Giudici si appellano a Corte costituzionale

Nuovo colpo di scena nel processo White list che a Modena vede coinvolto l'ex senatore Carlo Giovanardi. Dopo che cinque giorni fa il Senato aveva stoppato il processo votando la insindacabilità, pochi minuti fa in Tribunale a Modena i giudici, dopo diverse ore in Camera di Consiglio, hanno deciso di sollevare il conflitto di attribuzione trasmettendo il caso alla Corte costituzionale.I pm questa mattina avevano chiesto di procedere col processo nonostante le indicazioni del Senato o di sollevare appunto un conflitto di attribuzione, mentre la difesa dell'ex senatore aveva chiesto il proscioglimento. I giudici hanno optato per la prima strada e ora la palla passa appunto alla Corte costituzionale mentre il processo modenese prosegue per gli altri imputati, con la posizione di Giovanardi al momento stralciata.'Sulla questione a questo punto deciderà la Corte costituzionale presieduta da Giuliano Amato che era stato mio insegnante di Diritto costituzionale a Modena e che all'esame mi diede 30 e lode e che nel 1992 fu presidente del Consiglio di un Governo al quale diedi la fiducia' - ricorda Giovanardi che abbiamo contattato al telefono. Giovanardi ostenta comunque sicurezza e ironizza: 'Non vorrei che qualche Pm ipotizzasse qualche mio disegno precostituito in previsione della sua promozione a presidente della Corte Costituzonale'.