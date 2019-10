Qn - Il Resto del Carlino: 112 esuberi: la solidarietà della Lega

'Esprimo la mia massima vicinanza e solidarietà ai giornalisti del Resto del Carlino e di tutto il Gruppo Poligrafici Editoriale, da due giorni in sciopero dopo l'annuncio di 112 esuberi. Mi auguro che il governo voglia mettere in atto tutte le azioni utili e concrete per scongiurare un taglio al personale che sarebbe un grave colpo per tanti lavoratori, per numerose famiglie e per l'intero mondo dell'informazione, un patrimonio di interesse pubblico'. A parlare è Lucia Borgonzoni, candidata presidente per la Lega della Regione Emilia Romagna, sulla vertenza in atto.



Nella foto il direttore Paolo Giacomin: ha sostituito alla direzione di Qn Andrea Cangini eletto in Parlamento nel 2018 con Forza Italia