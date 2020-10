'Questura fascia A, il PD si sveglia tardi, non ci ha mai creduto'

“La mozione del PD e delle forze di maggioranza per chiedere l’elevazione della questura in fascia A, è tardiva e strumentale. Mentre altre città allo stesso livello se non inferiore di Modena hanno ottenuto il passaggio dalla fascia B alla fascia A per adeguare strutture ed impianti alle sfide della criminalità all’aumento della popolazione e dell’immigrazione, Modena continua ad essere scartata e a non ottenere il riconoscimento. Il motivo è duplice: da un lato c’è la volontà dell’amministrazione di nascondere i gravissimi problemi di sicurezza e dall’altro lo scarso peso politico dell’amministrazione stessa incapace di farsi valere e di fare valere gli interessi di Modena anche quando il governo è PD. Fattori che spiegano anche i numeri totalmente deludenti per Modena legati all’ultimo invio disposto dal governo nelle varie province d’Italia di agenti di Polizia. Che vede Modena ricevere meno della metà dei rinforzi di altri centri di pari livello. Il ministro Lamorgese a cui il sindaco si era rivolto nel novembre dello scorso anno, e nel gennaio di quest’anno, sono caduti nel vuoto. E questo rappresenta una sconfitta non solo per il governo della città ma per la città stessa”

Così il Capogruppo consiliare di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, intervenuto sul tema dell'elevazione della questura in fascia A nel corso del Consiglio Comunale nel quale è stata approvata la mozione consiliare che impegna la giunta a chiedere il passaggio di livello per la questura modenese