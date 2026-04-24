'Voglio sperare che questo ordine del giorno rappresenti un impegno da cui non si torni più indietro e si concretizzi in tempi ragionevoli. Troppe promesse sono state tradite fino ad oggi. Ora mi aspetto un atto concreto e definitivo da parte del Ministro Piantedosi. Sarò pienamente soddisfatto quando vedrò finalmente più agenti in strada a Modena, attribuendo alla nostra città l'attenzione che si merita. Parafrasando Vujadin Boskov 'È goal quando palla è in rete'. Sull'elevazione della questura di Modena in fascia A è importante che si sia registrata convergenza tra le forze politiche, fattore che ho sempre promosso e auspicato fin dal primo giorno in cui sono diventato sindaco; non posso quindi che ringraziare i parlamentari per la loro azione'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti sull'ok alla elevazione della questura di Modena in fascia A.
'Modena non è più quella del 1989, ma la pianta organica della Questura è ferma a quasi quarant'anni fa. Sappiamo che questo provvedimento porterebbe con sé un rafforzamento progressivo di tutte le strutture dello stato preposte alla sicurezza, compresa la magistratura. Sarebbe quindi il riconoscimento all'altezza della situazione di Modena, una città che vive bisogni di sicurezza simili ad altre dove però l'attenzione è stata sicuramente più alta.Nel mentre noi continueremo a collaborare in modo proattivo attraverso la nostra Polizia Locale che sta irrobustendo il proprio organico e la tecnologia come ha dimostrato la recente inaugurazione della nuova sala operativa'.
Modena, Mezzetti: 'Sulla questura in fascia A non si torni più indietro'
'Importante che si sia registrata convergenza tra le forze politiche, fattore che ho sempre promosso fin dal primo giorno in cui sono diventato sindaco'
'Voglio sperare che questo ordine del giorno rappresenti un impegno da cui non si torni più indietro e si concretizzi in tempi ragionevoli. Troppe promesse sono state tradite fino ad oggi. Ora mi aspetto un atto concreto e definitivo da parte del Ministro Piantedosi. Sarò pienamente soddisfatto quando vedrò finalmente più agenti in strada a Modena, attribuendo alla nostra città l'attenzione che si merita. Parafrasando Vujadin Boskov 'È goal quando palla è in rete'. Sull'elevazione della questura di Modena in fascia A è importante che si sia registrata convergenza tra le forze politiche, fattore che ho sempre promosso e auspicato fin dal primo giorno in cui sono diventato sindaco; non posso quindi che ringraziare i parlamentari per la loro azione'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti sull'ok alla elevazione della questura di Modena in fascia A.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'
Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro
Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'
Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoniArticoli Recenti
Il ministro Giuli conferma i finanziamenti ai luoghi della Memoria: rientra la polemica del 25 aprile
Il governo Meloni dice sì all'Ordine del giorno del Pd: 'La Questura di Modena sarà elevata in fascia A'
Modena, l'attivismo della Maletti e l'asse di ferro con la Diocesi: Mezzetti cede il passo in Fondazione Muratori
Sanità area nord: i cittadini chiedono dati e garanzie, sindaci e CTSS propongono un Gruppo di lavoro