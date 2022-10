Rave Party: governo Meloni vara giro di vite per gli organizzatori

Norme più severe per gli organizzatori dei Rave Party, ovvero un raduno non autorizzato 'dal quale possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica. Si va dalla confisca degli oggetti utilizzati durante l'occupazione, la reclusione da 3 a 6 anni, e multe da 1.000 a 10.000 euro.'Con la norma sui rave ci aspettiamo di non essere diversi da altre Nazioni d'Europa. Quando ci fu il famoso rave di Viterbo mi colpì che migliaia di persone arrivate in Italia, a devastare, provenivano da tutta Europa, perchè l'impressione che in questi anni ha dato l'Italia è stata di lassismo sul rispetto delle regole. Ora l'Italia non è più la Nazione in cui si può venire a delinquere, ci sono le norme e vengono fatte rispettare' - ha affermato la presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il Cdm. 'Vedremo se con l'applicazione della norma accadrà ancora, o se si dovrà migliorare. Questo però può essere un deterrente per proibire di venire qui a devastare', conclude.