Regionali, domani 5 Stelle votano i candidati ma la lista è un segreto

Si voterà domani sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 19 per i candidati consiglieri regionali M5S e giovedì dalle 10 alle 19 per la scelta del candidato presidente.







Eppure, a meno di 24 ore dal voto, gli attivisti grillini non conoscono la lista dei candidati alle 'Regionarie'. Una mancanza di trasparenza di fronte alla quale molti attivista stanno protestando sul web (sopra una schermata interna di poco fa) e che la dice lunga sull'imbarazzo del Movimento Emiliano Romagnalo costretto a presentare una lista contro il Pd dopo che tre dei 4 consiglieri regionali uscenti (come pubblicato da La Pressa) hanno cercato in tutti i modi un accordo col Pd.

In ogni caso domani ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau, potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione. Il candidato consigliere arrivato primo nella propria circoscrizione, entrerà a far parte della lista dei candidati alla carica di candidato Presidente per la votazione di giovedì. In caso di rinuncia da parte di un candidato consigliere a partecipare alle votazioni per il candidato presidente, verrà individuato il candidato immediatamente successivo avente gli stessi requisiti. Gli iscritti in questo caso potranno esprimere una sola preferenza.



Nella foto il leader del M5S in Emilia Romagna e socio di Rousseau Massimo Bugani