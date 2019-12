Salvini a Pavullo, in centinaia sotto la pioggia: 'Qui solo persone che amano l'Italia'

'Qui ci sono solo donne uomini e giovani che amano l'Italia, il proprio territorio e che sentono l'orgoglio di essere italiani. Non vedo razzisti, xenofobi, seminatori di odio come continua a raccontare la sinistra. Questa è la piazza e la gente dell'orgoglio itaiano. Dei lavoratori, della gente comune, che la sinistra non rappresenta più e che ora la Lega rappresenta'.Reduce dalla notte trascorsa a Fiumalbo, dove la terra ha tremato, e dove si è chiusa la serata di ieri iniziata a Pievepelago con l'intervento al Palasport, il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto tappa questa mattina a Pavullo. Sotto la pioggia ma ugualmente atteso da centinaia di persone. Per le strade e nella piazzetta davanti al bar Zanotti. A fianco dell'edicola che espone anche un calendario a lui dedicato.Da qui il rilancio di quelle che sono gli assi programmatici trainanti e di punta per la montagna: sanità di prossimità con la riapertura dei punti nascita e infrastrutture. 'Dalle piccole alle grandi strade il PD le ripromette oggi. Dovrebbe spiegare perché non le ha fatte in 50 anni'Salvini non riesce nemmeno ad entrare nel bar dove è stato fissato l'appuntamento. Inizia a parlare ai presenti, fino a quando qualcuno, dall'interno, glielo porta fuori, il caffè. 'Anche questa è una piazza meravigliosa, forse ci sono troppi giovani che dovrebbero essere a scuola, e quando torneranno saranno forze cazziate da prof. di sinistra'. Una sinistra che 'non ha argomenti per rispondere a piazze come quelle che sto vedendo in montagna e negli altri centri dell'Emilia Romagna' - prosegue Salvini. 'Una sinistra che vi accusa di essere fomentatori di odio, razzisti xenofobi. Anche qui a Pavullo non vedo nulla di tutto ciò. Solo una sinistra che non ha argomenti. Ho incontrato diverse persone che per tradizione di famiglia, come i tanti con i nonni partigiani, hanno sempre votato a sinistra ma quest'anno mi hanno detto che voteranno Lega. Io sono contenuto del superamento di questi steccati ideologici, anche perché ora a fianco dei lavoratori e della gente comune c'è la Lega, e sinceramente quei nonni partigiani oggi di fronte ad un PD così, si rivolterebbero nella tomba'In chiusura l'appello: 'Mancano 48 giorni al voto, mai come quest'anno il voto di ognuno di voi, ogni singolo, potrebbe essere determinante per una vittoria del centro destra che cambierebbe davvero la storia del nostro paese e non solo'.