Salvini e Borgonzoni a Vignola insistono: ‘Libereremo comunque la Regione’

‘Avanti tutta, a testa alta, con passione, determinazione e umiltà. Vogliamo ringraziare il milione di emiliano - romagnoli che hanno scelto la Lega e che hanno scelto Lucia Borgonzoni. Per qualcuno è una sconfitta, per me è stato un altro pezzo di cammino importante che ci porterà alla vittoria e al governo nazionale’. Così Salvini a Vignola ha commentato dal palco il risultato elettorale. ‘Dopo 50 anni la partita si è aperta anche in Emilia-Romagna e tanta gente ha trovato la voglia la forza, l'entusiasmo, l'energia ed coraggio di fare una scelta diversa. Vi chiedo di non perdere mai quanto entusiasmo’ - ha aggiunto Salvini.Un discorso che ha fatto eco a quello di Lucia Borgonzoni la quale ha ribadito i concetti espressi in campagna elettorale, dalla sanità per tutti e ‘non solo per ricchi’ al concetto di cittadini di serie A e di serie B. ‘Vigileremo sulle promesse fatte da Bonaccini - ha detto la Borgonzoni -. A partire dalla riapertura dei punti nascita’. E poi il grido di battaglia che ha fatto da cornice alle settimane pre voto. ‘Libereremo l’Emilia Romagna liberandola tutta Comune dopo Comune per poi vincere tra 5 anni perché noi non molliamo mai e non abbiamo paura’.Nessun accenno ad una autocritica rispetto agli otto punti di distacco che hanno condannato la Lega alla sconfitta e consegnato a Bonaccini un bis in scioltezza.