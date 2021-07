San Cesario, vignetta anticlericale: bufera sul consigliere Dem

'Padre sono lesbica.. Dio fai sparire il mio problema'... E a sparire è il sacerdote.Su questa vignetta satirica, pubblicata dal capogruppo della lista civica espressione Dem Roberto Formentini, si è aperto uno scontro politico a San Cesario. Sul tema è intervenuto ieri l'ex ministro Carlo Giovanardi e così l'esponente Pd ha tolto la vignetta, motivando così sui social la sua scelta.'Personalmente non ho nessun problema a togliere la vignetta soprattutto se “offende” la sensibilità e la morale di qualche cittadino che mi abbia concesso fiducia o no. Vorrei solo puntualizzare che va letta in chiave simbolica e non letterale (ma ovviamente ogni pretesto può essere funzionale), e va contestualizzata al dibattito che recentemente ha infervorato la politica e non e senza voler colpevolizzare la maggioranza dei parroci che quotidianamente svolgono un ruolo importante e fondamentale per i più deboli e gli emarginati e a cui va il mio massimo rispetto'.Ma la polemica non si placa e finisce sui banchi del Consiglio comunale attraverso una interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Mirko Zanoli di Rinascita locale.'Trasecoliamo davanti a un capogruppo Pd che dovrebbe rappresentare anche l'area cattolica del partito e del paese e che invece si lancia in simili attacchi anticlericali sui social - afferma Zanoli -. Mi chiedo come facciano i suoi colleghi l'assessore Brighetti e i consiglieri Venturelli e Romagnoli a sentirsi rappresentati. Abbiamo presentato una interrogazione per far luce sulla vicenda e per chiedere il parere ufficiale della amministrazione sul tema'.