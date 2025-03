San Cesario, villa Graziosa riapre le porte a eventi e cerimonie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Villa Graziosa, storica dimora situata a San Cesario sul Panaro, torna a risplendere e riapre le proprie porte per cerimonie ed eventi privati.

E’ grazie, infatti, ad un’iniziativa privata se questa antica proprietà, simbolo affezionato di un territorio, che si espande anche all’intera cittadina di Castelfranco Emilia, vive di nuova vita. A seguito di un prestigioso restauro, curato nel dettaglio e con scrupolosa attenzione, il complesso di Villa Graziosa diviene luogo per ricevimenti e cerimonie, dotato di ogni comfort più moderno per garantire la qualità del servizio sulla quale Anna, location ed event manager, non accetta compromessi.

Classe 2001, Anna Ballotti, Castelfranchese doc, è infatti determinata a costruire un’attività d’eccellenza, mirata non soltanto a ridare adeguata risonanza alla antica proprietà, ma anche un valore in più al territorio sul quale è nata e cresciuta, che tanto ama, e sul quale desidera restare per coltivare non soltanto la propria vita professionale, ma anche la propria famiglia.Una bella storia che dà speranza, caratterizzata da una giovane appassionata che con impegno e sacrificio desidera impegnarsi per costruire opportunità.Villa Graziosa si compone della Villa storica e del granaio che, completamente rimodernato, gode di due ampi saloni all’interno dei quali è possibile ospitare un importante numero di persone.Tra Modena e Bologna e a due passi da prestigiose aziende, l'obiettivo è che questa illustre proprietà possa tornare a risplendere della luce che non soltanto le apparteneva nel passato, ma che merita.Photo credits Federica Marchi