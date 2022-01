Scelta grandi elettori Capo dello Stato: lo strano asse Pd-Lega

Con una maggioranza potenziale di 30 consiglieri (29 ufficiali ma con la 5 Stelle Piccinini comunque non lontana dalla maggioranza), Bonaccini oggi è riuscito nell'impresa di incassare 32 consensi nella elezione per individuare i 'grandi elettori' del presidente della Repubblica.Subito nei corridoi di via Aldo Moro è partita la caccia ai consiglieri di minoranza che hanno accordato il loro voto (ricordiamo che vi erano fino a due preferenze disponibili) all'avversario politico.Dopo lunghe ricostruzioni pare che l'ipotesi più probabile sia che a rinforzare il paniere di voti del presidente della Regione siano stati alcuni esponenti Lega, con diverse schede con indicazione doppia Rancan-Bonaccini.Almeno due gli indizi che fanno propendere verso questo scenario.Il primo è un accordo nemmeno tanto tacito tra Lega e Pd da un lato nell'ottica Carroccio per evitare che il centrosinistra facesse il pieno (su 60 preferenze i consiglieri di maggioranza più 5 Stelle, avrebbero infatti potuto spartire i voti 20-20-20 e lasciare a bocca asciutta l'opposizione, complice anche la scelta di non votare della ex 5 Stelle Giulia Gibertoni), dall'altro (come contropartita per il Pd) per concedere a Bonaccini la palma del 'votato anche dagli avversari'. Ipotesi rischiosa, ma non impossibile.Il secondo aspetto è puramente politico. La Lega in Regione in più occasioni recentemente ha strizzato l'occhio al Pd, a partire dal voto di astensione sul Prit . E il voto di oggi sarebbe solamente l'ennesima prova in questo senso.Per la cronaca sono stati 19 i voti del centrodestra per Rancan, 26 per Emma Petitti, mentre nelle file della maggioranza hanno preso voti anche il capogruppo di Coalizione civica Igor Taruffi (3) e l'assessore-consigliere di Italia Viva Mauro Felicori (1). A questi si aggiungono tre schede nulle e 13 schede bianche registrate.