Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si è tenuto lo scorso 24 aprile si è tenuto l'incontro tra Organizzazioni Sindacali e Ufficio Scolastico Provinciale di Modena sull'organico dei docenti per l'anno scolastico 2025-26. La CGIL ha fornito idati esposti e discussi nell'incontro.



registra un aumento di 58 alunni e restano dunque confermate le 411 sezioni esistenti, con 830 posti per il personale docente; a fronte dell'aumento degli iscritti viene assegnato 1 posto di potenziamento in una scuola di montagna.

l'organico è di 2528 unità compresi i 48 posti di educazione motoria: nonostante un'altissima richiesta da parte delle famiglie di ampliare il tempo scuola, l'Ufficio Scolastico Provinciale non ha accolto le domande confermando 1092 classi a tempo pieno e 250 a tempo modulo.

Su questo punto il sindacato esprime perplessità e critiche: 'Al riguardo segnaliamo che l'idea ventilata dall'Amministrazione sembrerebbe essere quella di utilizzare l'organico interno e nello specifico le ore di compresenza e potenziamento per ampliare il tempo scuola; la compresenza -che nasce contrattualmente con l'intento di salvaguardare attività di recupero e potenziamento nelle classi e che negli ultimi anni viene utilizzata sempre più per la sostituzione di colleghi assenti- potrebbe così trasformarsi in ampliamento dell'orario a scapito della didattica e dell'apprendimento.Se si dovesse perseguire quest'obiettivo, la nostra indicazione sarà di contrastarlo nei collegi docenti.Non è certo così che si risolve il problema strutturale dell'alto numero di alunni per classe che dovrebbe invece essere non superiore ai 20 laddove fossero presenti alunni con disabilità, come previsto dall'art.5 del Decreto 81/2009'

Nella scuola secondaria di primo grado vengono istituite 4 cattedre di A023 utilizzando 4 posti di potenziamento che erano precedentemente assegnati alle superiori. Per la prima volta si registra una diminuzione degli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, frutto non solo del calo demografico ma anche delle offerte formative proposte da territori limitrofi.

In tale contesto impressionano i numeri relativi agli organici degli insegnanti di sostegno in relazione alla richiesta. Il numero delle certificazioni previste per l'anno scolastico 2025-2026 a livello provinciale è di 300. Un numero davvero importante rispetto al quale risultano insufficienti anche i pur significativi 33 posti in più negli organici previsti dell'Ufficio Scolastico Provinciale.