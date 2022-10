Segretario Nato: 'Uso armi nucleari avrà conseguenze serie per Russia'

'Qualsiasi uso di armi nucleari avrà conseguenze serie per la Russia'. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg alla Nbc, definendo la retorica di Putin sul nucleare 'pericolosa' e 'sconsiderata'.Qualsiasi decisione sull'adesione alla Nato da parte dell'Ucraina deve essere concordata da tutti gli alleati, secondo Stoltenberg che ha sottolineato che il modo migliore per rispondere all'annessione russa dei territori ucraini è continuare a sostenere Kiev.Stoltenberg ha inoltre evidenziato che la riconquista di Lyman dimostra che gli ucraini stanno facendo progressi e sono in grado ri respingere le forze russe.Intanto la Corte costituzionale russa ha approvato i trattati di annessione firmati venerdì dal presidente, Vladimir Putin, con i leader separatisti delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Per la Corte 'i trattati sono conformi alla Costituzione della Federazione Russa'.