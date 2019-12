Sensoli (M5S): 'Sessismo? La Borgonzoni smetta di piagnucolare'

'Cara Lucia, di nuovo un consiglio: smetti di piagnucolare e fatti valere in primis all'interno del tuo partito. Altrimenti quale autorevolezza potresti mai avere come presidente di Regione?'. Lo scrive sui social la consigliera regionale del Movimento 5 stelle, dopo la denuncia di sessismo da parte della candidata leghista in Emilia Romagna'Qualche giorno fa - ricorda Sensoli - esortai la candidata della Lega ad un moto d'orgoglio, dato che sta conducendo una campagna elettorale all'ombra di Salvini. Oggi, la stessa lamenta di essere discriminata in questa competizione perchè donna. Peccato sbagli il destinatario delle sue rimostranze. Rivendichi piuttosto un ruolo di primo piano all'interno del suo partito, perchè il suo leader è talmente ingombrante che, parlando delle elezioni in Emilia-Romagna, non la cita nemmeno'.