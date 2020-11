'Serve un piano per Modena, Comune immobile'

“Governo nazionale e regionale hanno fallito l'obiettivo di scongiurare la didattica a distanza per le scuole superiori e di garantire un trasporto pubblico sicuro. Il Comune, dal conto suo, ora che la Didattica a Distanza è arrivata, ha fallito l’obiettivo sancito nell’ordine del giorno di Forza Italia, e approvato dal consiglio comunale di Modena, per ridurre il divario digitale nell'accesso alla rete che ancora penalizza centinaia di famiglie modenesi. La commissione Covid del comune di Modena si è ormai trasformata in uno strumento sterile, chiuso ed autoreferenziale dalla quale non sta uscendo nulla in termini di proposta.

Da queste carenze, da questi ritardi, da questi nulla di fatto che vedono Modena alla continua rincorsa degli eventi, senza visione e prospettiva politica, chiediamo di ripartire. Con un piano operativo per Modena, con il coinvolgimento di tutte le forze sociali ed economiche, in grado di affrontare questi mesi difficili che ci aspettano, ma soprattutto per non trovarci impreparati nel momento in cui da aprile, nella speranza sempre più fondata di avere un vaccino anti-covid prospettata anche ieri dagli organismi sanitari, la ripresa potrebbe arrivare e consolidarsi'.



Così Piergiulio Giacobazzi e Andrea Bernagozzi, rispettivamente commissario provinciale e referente giovani di Forza Italia Modena che incalzano l'amministrazione modenese ponendo alcune proposte





'Ci sono cose concrete che si possono fare per sostenere i giovani ed il lavoro di chi è obbligato a chiudere, anche parzialmente. Con sgravi e agevolazioni fiscali e tributarie nelle ore di apertura e aiuti per sostenere la riorganizzazione dell'attività come per l'asporto e le consegne a domicilio. Sul fronte del Digital Divide proponiamo l’estensione, già possibile, della rete wi-fi pubblica a tutta la città e la fornitura di password dedicate a tutti gli studenti superiori obbligati alla Didattica a Distanza. La proliferazione e la connessione già attivata nella rete di videosorveglianza potrebbe essere utile per raggiungere anche questo obiettivo”.