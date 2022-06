Emergenza siccità, ma in Emilia Romagna il 30% dell'acqua viene perso

Mentre Bonaccini firma il decreto con cui dichiara lo stato di crisi regionale per gli effetti della siccità prolungata, val la pena ricordare che in Emilia Romagna, in base ai dati 2020, la dispersione idrica è pari al 30%. A Modena il 34% della risorsa idrica va persa nella rete di distribuzione che dovrebbe portarla a destinazione. Un dato, quello modenese, che pur nella sua criticità risulta migliore di quello nazionale dove quasi un litro sue due va perso (41,4%) ma peggiore di quello regionale.'La crisi idrica mette in grave difficoltà le nostre produzioni agricole, soprattutto pomodori, mais, frutta, riso - ha detto oggi l’assessore regionale Mammi -. Un problema non solo di natura economica, ma che mette a serio rischio anche la sicurezza alimentare delle nostre tavole, dopo due anni di pandemia e una guerra in corso a poco più di mille chilometri di distanza.