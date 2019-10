Sindaco Merola ai 5 Stelle: 'Noi non rinunciamo a Bonaccini'

Bonaccini

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, respinge i veti dei 5 stelle sulla candidatura del governatore uscente dell'Emilia-Romagna, Stefano, ma, nello stesso tempo, è anche fiducioso sulla possibilità di un'asse tra pentastellati e Pd alle prossime regionali.'E' essenziale chesi ricandidi perchè ha lavorato bene nel primo mandato. Penso che vadano approfonditi i nodi programmatici, perchè si può sempre migliorare e le cose fatte possono essere sempre migliorate e innovate ma non avrebbe senso chiedere adi rinunciare perchè il nostro giudizio è molto positivo - premette Merola -. Ci vuole pazienza, ma più spostiamo la discussione sui programmi e meno sulle persone, e più ci saranno possibilità d'incontro. In ogni caso noi non siamo disponibili a rinunciare alla candidatura di. Bisognerebbe, poi, spiegare al mondo intero perchè del nome si fa il pretesto per non fare un'alleanza - chiude il sindaco -. Un po' alla volta con pazienza ci incontreremo'.