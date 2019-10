Sisma, rimborsi interessi mutui: La regione verificherà esclusi

Le domande di rimborso sui mutui da parte dei cittadini nelle aree del sisma sono arrivate a migliaia. E i casi ad oggi esclusi saranno valutati uno a uno. Lo garantisceassessore alla Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, che risponde cosi' ai timori sollevati nei giorni scorsi anche da alcuni esponenti del centrodestra.'Sulla questione dei mutui- spiega Costi- va ricordato che l'ordinanza 23 del 2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo a fronte dei maggiori oneri certificati dagli istituti di credito'.Da parte dei cittadini del cratere 'sono pervenute migliaia di domande- afferma l'assessore- affronteremo le particolari casistiche fino a oggi escluse come abbiamo fatto per tutte le altre procedure, guardando ogni singolo caso'.Per ottenere il contributo, ovvero un aiuto per pagare gli interessi dei mutui congelati per il sisma, che 'in alcuni casi hanno comportato maggiori oneri', i privati devono presentare tutta la documentazione entro giovedi'.Ma ad oggi dall'ordinanza restano escluse alcune categorie, tra cui chi ha gia' estinto il mutuo senza sostegno o chi lo ha surrogato (cioe' ha cambiato banca). Le domande, spiega Costi, sono 'in corso di istruttoria e liquidazione. Oltre a questo rilevante numero di beneficiari, possono essere presenti alcune situazioni da affrontare relative a particolari casistiche a oggi escluse, ma le affronteremo come abbiamo fatto finora per tutte le altre procedure, guardando i singoli casi'.L'assessore ci tiene a ricordare che si tratta di 'contratti tra privati con decine di diverse tipologie di finanziamento e non e' sempre possibile che l'amministrazione pubblica riesca a dirimere eventuali controversie'.Le rassicurazioni della Regione non convincono pero' Antonio Platis, capogruppo di Forza Italia in Provincia a Modena e candidato alle prossime regionali. 'Sebbene la Giunta Bonaccini minimizzi- sostiene l'azzurro- leggiamo tra le righe un'apertura a riesaminare con una nuova ordinanza tutte le casistiche escluse da quella attuale'.'Sulla questione mutui - afferma - e' necessaria un'ordinanza bis per contemplare tutti i casi e serve anche una proroga del termine del 31 ottobre. L'opportunita' di ottenere il rimborso dei fondi e' stata annunciata a fine luglio, in pieno periodo estivo, e in diversi non sono venuti a conoscenza di questa possibilita'', sostiene infatti l'azzurro. Per l'esponente di FI, dunque, 'e' quanto mai necessario che la Regione dica chiaramente quando intendera' riaprire le maglie dell'ordinanza per permettere, anche a chi non e' stato 'fedele' alla banca, di essere trattato alla stregua di tutti gli altri. La casistica dei mutui surrogati, infatti, non e' una piccola eccezione ed era prevedibile e nota anche nel momento dell'approvazione dell'ordinanza chiediamo un impegno formale'.