Sondaggio Dire, Fdi torna primo partito. Cala consenso nel Governo

Il partito guidato da Giorgia Meloniresta dunque primo italiano in solitaria col 21,9%, cala il Pd che scende al 21,7%. Piccola flessione anche per la Lega (-0,2%), ora terzo partito al 15,6%. Quindi il Movimento 5 Stelle al 12,6% (-0,1%). Stabile Forza Italia al 10,8%. Seguono Azione/+Europa al 4,5% (+0,1%), Italia Viva al 2,3% (-0,1%), Europa Verde stabile al 2,2%, Sinistra Italiana al 2,1% (+0,2%), Italexit con Paragone 1,9% (+0,1), altri 4,4% (+0,2%).Continua a perdere consenso tra gli italiani Mario Draghi, in calo dello 0,7% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 8 aprile.L’ex presidente della Bce ora gode del 54,7% dei consensi. Ad inizio avventura, nel febbraio del 2021, Draghi aveva il 61% dei consensi.Perde consenso tra gli italiani anche il governo guidato da Draghi, in calo dello 0,8% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 8 aprile. L’esecutivo insediatosi nel febbraio 2021 è ora al 48,3% mentre il giorno del giuramento era al 58,4%.