Sondaggio Dire-Tecnè, Lega ancora in calo e FdI vicina al sorpasso

Non si ferma la scalata di Fratelli d’Italia che conquista un ulteriore 0,5% e si porta a un passo dalla Lega ancora in testa nei sondaggi. È quanto rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 18 giugno su un campione di mille casi. Il partito di Giorgia Melonisi attesta, dunque, al 20,3% con un +0,5% rispetto alla scorsa settimana. Il Carroccio di Matteo Salvini cala al 20,7% con lo 0,2% di gradimento in meno rispetto 7 giorni fa. Terzo partito il Pd che perde lo 0,1% e segna un 18,9%. Perde ancora il Movimento Cinque Stelle (-0,4%) che scende al 15,6%. Forza Italia guadagna uno 0,1% e si conferma al quinto posto con il 9,2%. Segue Azione (+0,3%) al 3,3%, Italia Viva stabile al 2,1% e Sinistra Italiana (+0,1%) al 2,1%. E ancora, un -0,1% per i Verdi ora all’1,7%; Più Europa all’1,3% (-0,1%) e la nuova formazione di Toti e Brugnaro, Coraggio Italia che perde lo 0,3% e si attesta all’1,1%.La fiducia nel Governo, guidato da Mario Draghi, sale al 51,7% (+0,7% in sette giorni). Non ha fiducia il 40,3%. Non sa l’8% intervistato per Monitor Italia. Continua la risalita dell’esecutivo dopo l’inizio della caduta verticale dei consensi iniziata il 26 marzo quando, in una settimana, perse 3 punti percentuali passando dal 57,4% (del 19 marzo) al 54,2% per poi toccare la percentuale più bassa il 14 maggio con il 45,1%. Da lì è iniziata la graduale risalita fino al 51,7% di oggi. Per la seconda settimana di fila, dunque, più della metà degli italiani esprime fiducia nel governo Draghi.Sempre in crescita il consenso del premier Mario Draghi che segna un +0,4% rispetto alla scorsa settimana. In totale il presidente del Consiglio ottiene il 60,8% del gradimento, e si avvicina al picco del 61,4% ottenuto nelle prime settimane dopo il suo insediamento. Nell’ultima rilevazione dell’11 giugno Draghi registrava il 60,4% dei consensi nel borsino dei leader. L’ultimo per gradimento nella classifica resta invece Matteo Renzi, che registra un -0,1% passando dal 10,2% al 10,1 nell’ultima settimana. Per quel che riguarda gli altri leader, continua la crescita anche di Giorgia Meloni, salda al secondo posto con il 43,4% dei consensi e un ulteriore +0,4% negli ultimi 7 giorni. Quindi, Giuseppe Conte che perde lo 0,3% e si ferma al 37,9% e Matteo Salvini giù dal podio con il 32,2% (-0,2%). Quinto Enrico Letta che guadagna lo 0,2% e si attesta al 29,5%. In crescita Silvio Berlusconi (+0,1%), al 29,2%, e Roberto Speranza (+0,2%) al 24%. Quindi Emma Bonino (+0,1%) al 19,1%, Carlo Calenda (+0,2%) al 19%. Ultimo, come detto, Matteo Renzi al 10,1%. Per quel che riguarda il premier, prosegue inarrestabile la risalita dopo il calo dei consensi i 10 punti percentuali registrata nei due mesi e mezzo successivi al giuramento del Governo. Il 13 febbraio Draghi riscuoteva il 61% di giudizi positivi dagli italiani, una percentuale salita al 61,4% sei giorni dopo, il 19 febbraio. Quindi il declino che lo ha portato a toccare quota 51,7% il 30 aprile per poi risalire gradualmente anche in concomitanza con le riaperture.